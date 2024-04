1 Mit sexueller Lust lässt sich in Internet sehr viel Geld verdienen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sexfilme, Pornovideos und Live-Strips werden bisher fast ohne Vorgaben ins Netz gestellt. Die EU will das nun ändern und damit etwa Kinder besser schützen.











Mit der Lust lässt sich in Internet sehr viel Geld verdienen. Aus diesem Grund ist im weltweiten Netz eine geradezu unüberschaubare Zahl von Porno-Portalen zu finden, die für jedes noch so ausgefallene Bedürfnis eine Befriedigung versprechen. Bei diesen einschlägigen Angeboten ging es bisher eher zügel- und meist auch regellos zur Sache. Doch nun müssen sich die drei großen Anbieter Pornhub, Stripchat und XVideos in Zukunft an gewisse Vorgaben halten. Das zumindest will die Europäische Union. Die Gesetzeshüter haben in diesem Fall vor allem den Schutz von Frauen und Kindern im Sinn. Denn die Plattformen müssen etwa überprüfen, ob die gezeigten Inhalte eine Gefahr für geschlechterspezifische Gewalt beinhalten. Zudem sollen sie gegen Darstellungen sexueller Gewalt und Kinderpornografie vorgehen.