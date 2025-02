1 Flüchtlinge suchen Hilfe in der EU. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Kann man einem Regelbruch damit begegnen, weitere Regeln zu brechen? Nein, kommentiert Christian Gottschalk. Die Folgen könnten grenzenloses Chaos sein.











Darf man das sagen, dass Friedrich Merz, Donald Trump und Wladimir Putin eine Gemeinsamkeit haben? Wird da nicht in einen Topf geworfen, was nicht in einen Topf gehört? Schließlich ist Putin ein Kriegsverbrecher, Trump ein Möchtegern-Autokrat und Friedrich Merz sicher weder das eine noch das andere.