Eine schwere Geburt in Corona-Zeiten

Regel-Chaos in Stuttgart

1 Eine Hebamme untersucht eine Schwangere. Foto: dpa/Uli Deck

In den Krankenhäusern Stuttgarts werden die Corona-Regeln unterschiedlich ausgelegt – zum Nachteil der werdenden Eltern. Bei aller notwendiger Vorsicht, fehlt hier das richtige Augenmaß, findet unsere Kommentatorin.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Frauen sollen im Kreißsaal eine Maske tragen. Das ist absurd, zumal in jedem Restaurant und in jeder Schule Baden-Württembergs die Maske abgenommen werden darf, sobald man am Tisch sitzt, auch wenn noch 30 andere Personen im Raum sind.