Reformpläne für Krankenkassen: Hildenbrand warnt Warken

Der Sozialminister schreibt mit Blick auf die Reformpläne für die Krankenkassen an die Bundesgesundheitsministerin. Die AOK verteidigt das Sparpaket.

Die umstrittenen Reformpläne zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben auch in Baden-Württemberg Gräben aufgerissen. Vor der ersten Lesung im Bundestag stellt sich der neue Landesgesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) nun hinter die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG). Der Chef der größten Krankenkasse im Südwesten ist anderer Meinung.

Weitere Wege, längere Wartezeiten, weniger Angebote: Die Interessenvertretung der Krankenhäuser im Land warnt vor einer spürbar schlechteren Versorgung, wenn die Sparvorhaben von Bundes-Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) umgesetzt werden. Hildenbrand nimmt die Kritik in einem Brief an die Kollegin in Berlin auf. „Das Ziel der GKV-Reform ist richtig“, schreibt er in dem gut dreiseitigen Dokument, das unserer Redaktion vorliegt. „Die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung müssen nachhaltig stabilisiert werden.“

Hohe Belastungen drohen

Durch das geplante Gesetz drohten aber eine überproportionale Belastung und „eine hohe Insolvenzgefahr für die wirtschaftlich bereits stark belasteten Krankenhäuser“. Das konterkariere auch bereits eingeleitete Strukturreformen. „Die Folge ist kein qualitätsorientierter Umbau der Krankenhauslandschaft, sondern im schlimmsten Fall ein ungesteuertes Krankenhaussterben.“ Das sei nicht hinnehmbar.

Hildenbrand stellt sich damit hinter die Kritik des BWKG-Präsidenten, Landrat Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis). Dieser hatte im Interview mit unserer Redaktion vor der Schließung von Notaufnahmen, Stationen für Kinderheilkunde oder ganzen Kliniken gewarnt, weil der Bund bei steigenden Kosten nur Geld streichen wolle, ohne Strukturen zu ändern. „Das wird Reform genannt, ist aber gar keine“, hatte Scheffold gesagt. Für entsprechende Gegenvorschläge habe man nicht einmal eine Eingangsbestätigung erhalten.

Es gibt im Südwesten aber auch andere Stimmen. Der Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg, Johannes Bauernfeind, sagte unserer Redaktion: „Das Sparpaket ist keine politische Option, sondern eine Notwendigkeit zur Stabilisierung des Systems.“ Die Kosten für die stationäre Versorgung seien zuletzt weit überproportional gestiegen. „Damit liegen wir in Europa schon seit Jahren an der Spitze der Gesundheitsausgaben – ohne dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten besser ist als in unseren Nachbarländern“, so Bauernfeind. „Von einer Unterfinanzierung unserer Versorgung kann daher nicht die Rede sein.“

Effiziente Krankenhauslandschaft

Dem widerspricht allerdings Hildenbrand in seinem Brief zur Lage der Krankenhäuser. „Es besteht ein eklatantes Missverhältnis zwischen deren Betriebskosten und der hierfür zur Verfügung gestellten Finanzierung durch den Bund“, stellt er darin fest. Der Minister verweist auf ein Gutachten im Auftrag seines Hauses, das Baden-Württemberg im vergangenen Jahr eine der effizientesten Krankenhauslandschaften Deutschlands mit insgesamt guter bis sehr guter Erreichbarkeit bescheinigte. „Das zeigt, dass Baden-Württemberg bereits erfolgreich den Weg hin zu einer bedarfsgerechten und gleichzeitig modernen und qualitativ hochwertigen Krankenhauslandschaft beschritten hat“, schreibt der Minister. „Dennoch weisen die Krankenhäuser in Baden-Württemberg im Bundesvergleich eines der höchsten Defizite auf.“

Grund dafür sei „die nicht auskömmliche Betriebskostenfinanzierung, für die der Bund verantwortlich ist und mit der insbesondere die hohen Lohnkosten“ im Südwesten nicht ausgeglichen würden. Auch die Folgen gestiegener Preise seit 2022 habe der Bund nicht vollständig finanziert.

Erhitzte Gemüter

Der Streit um die Konsolidierung der GKV hat schon im vergangenen Jahr auch im Land die Gemüter erhitzt. Im Oktober hatte die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung gelobt, dass Warken nun endlich auch „den großen Kostentreiber im deutschen Gesundheitswesen“ in den Blick nehme: „Die deutschen Krankenhäuser, die viel zu viel kosten und zu schlechte Qualität abliefern.“ BWKG-Präsident Scheffold hatte das als „falsch“ und „nur mit eigenen kommerziellen Interessen“ erklärbar bezeichnet.

Der bundesweite Ärzteverbund Medi wiederum hat für Mittwoch niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten zur Schließung ihrer Praxen aus Protest gegen die GKV-Sparpläne aufgerufen, die Gewerkschaft Verdi will Kundgebungen organisieren. Auch bei der Gesundheitsministerkonferenz der Länder am 10. und 11. Juni in Hannover ist Widerstand zu erwarten. Am Freitag kommt das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz zur ersten Beratung in den Bundestag.