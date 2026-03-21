Reformen im Rathaus: Ist das die Wiederauferstehung der Stadt Leonberg?

Der neue OB krempelt alte Strukturen kräftig um. Damit könnte ihm ein kleiner Coup gelingen, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Tobias Degode kann den nahenden Ostertagen mit Freude entgegensehen. Nicht nur weil er als bekennender Christ weiß, dass das Fest der Auferstehung viel mehr bedeutet als bloß ein paar freie Tage. Doch auch über die mit den Feiertagen verbundene Ruhepause dürfte der Leonberger Oberbürgermeister nicht unglücklich sein. Nach seinen mittlerweile gut 100 Tagen im Amt kann er für sich persönlich ein durchaus zufriedenes Zwischenresümee ziehen: Der parteilose Verwaltungsfachmann bringt Dinge auf den Weg, der Gemeinderat folgt ihm dabei in bemerkenswerter Geschlossenheit.

Dass der Finanz- und Verwaltungsausschuss, jenes Fachgremium, in dem Kosten und Strukturen besonders kritisch hinterfragt werden, jetzt die von ihm konzipierte Neuordnung der Dezernatszuschnitte und der Ämterzuständigkeiten einstimmig abgesegnet hat, kann schon als kleiner Coup bezeichnet werden. Schlägt doch der neue OB eine Verwaltungsorganisation vor, in der das Referats- und Stabsstellen-Prinzip seines Vorgängers keine Rolle mehr spielt.

Mehr Vertrauen in die Fachämter

„Man muss den Leuten in den Fachämtern wieder stärker vertrauen“, sagt Degode und skizziert damit ein Gegenmodell zum Führungsprinzip des ehemaligen Oberbürgermeisters. Martin Georg Cohn wollte jene Bereiche, die er für seine eigene Profilierung auserkoren hatte, unter direkter Kontrolle haben. Um etwa sein persönliches Prestigeprojekt „Stadt für morgen“ nach eigenem Gusto voranzutreiben, rief er ein „Referat für innovative Mobilität“ ins Leben. Unter Tobias Degode wird es dieses Referat und auch andere verlängerte Arme des früheren Chefs in der Form nicht mehr geben.

Josefa von Hohenzollern möchte möglichst schnell wieder arbeiten. Foto: Simon Granville

Was nicht bedeutet, dass es dem neuen Mann an der Spitze an Machtbewusstsein mangelt. Im Gegenteil: Der einstige Finanzchef des Düsseldorfer Kulturamtes will die Kämmerei künftig selber verantworten. De facto hat der OB damit alle Fäden in der Hand. Wer sinnbildlich den Schlüssel zur Stadtkasse hat, hat wesentlichen Einfluss darauf, wo das Geld ausgegeben wird.

Doch das ist nur ein Aspekt der künftigen Spielregeln im Leonberger Rathaus. Denn die Kämmerei gehörte bisher zumindest auf dem Papier in das Ressort der Ersten Bürgermeisterin. Josefa von Hohenzollern ist bekanntermaßen seit mehr als zweieinhalb Jahren mit einem Dienstverbot belegt, dass damals Cohn verhängt hatte. Sie hat dagegen geklagt, mit einer gerichtlichen Entscheidung ist in absehbarer Zeit zu rechnen.

Sollte von Hohenzollern ins Rathaus zurückehren, dürfte es ihr schwerfallen, an der neuen Geschäftsverteilung Korrekturen durchzusetzen. Der einstimmigen Zustimmung im Fachgremium dürfte ein ähnlich deutliches Votum im Gemeinderat folgen. Dies sind klare Signale, die die Erste Bürgermeisterin nicht übersehen sollte. Zumal im ihr verbleibenden Amt für Jugend, Familie und Schule wichtige wie kostenintensive Bereiche enthalten sind. Mehr als ein Trostpflaster wäre zudem das Amt für Kultur und Sport, das künftig in die Verantwortung der Ersten Bürgermeisterin kommen würde.

Führungsstellen wiederbesetzt

Ob und wie ein Wiedereinstieg Josefa von Hohenzollern vonstatten gehen könnte, ist derzeit noch nicht wirklich abzusehen. Klar aber ist, dass Tobias Degode die Weichen aus seiner Perspektive geschickt gestellt hat. Dass der Gemeinderat mitzieht, macht einen vom OB vor seiner Wahl versprochenen Neustart sehr viel wahrscheinlicher.

Erste Anzeichen dafür sind schon erkennbar: Verschiedene offene Amtsleiterstellen sind neu besetzt. Das Negativimage, das Degode im Wahlkampf noch beklagt hatte, scheint sich zu drehen. Oder um im österlichen Kontext zu bleiben: Eine Wiederauferstehung der Stadtverwaltung Leonberg rückt in greifbare Nähe.