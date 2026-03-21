Reformen im Rathaus: Ist das die Wiederauferstehung der Stadt Leonberg?

Der neue OB krempelt alte Strukturen kräftig um. Damit könnte ihm ein kleiner Coup gelingen, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Tobias Degode kann den nahenden Ostertagen mit Freude entgegensehen. Nicht nur weil er als bekennender Christ weiß, dass das Fest der Auferstehung viel mehr bedeutet als bloß ein paar freie Tage. Doch auch über die mit den Feiertagen verbundene Ruhepause dürfte der Leonberger Oberbürgermeister nicht unglücklich sein. Nach seinen mittlerweile gut 100 Tagen im Amt kann er für sich persönlich ein durchaus zufriedenes Zwischenresümee ziehen: Der parteilose Verwaltungsfachmann bringt Dinge auf den Weg, der Gemeinderat folgt ihm dabei in bemerkenswerter Geschlossenheit.