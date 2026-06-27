Die Gesundheitsministerin räumt ein, dass ihre Pflegereform «mit unvermeidbaren Härten» verbunden sei. Und betont zugleich, dass es sich bei dem Vorschlag nicht um ein reines Spargesetz handele.
Berlin - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken verteidigt ihre Sparpläne zur Stabilisierung der Pflegeversicherung. "Dies ist keine Reform, die sich eine Gesundheitsministerin wünscht, denn sie ist in Teilen mit unvermeidbaren Härten verbunden", schrieb die CDU-Politikerin in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". "Doch diese Reform ist zwingend notwendig, um eine weitere Säule unseres Sozialsystems an die Rahmenbedingungen unserer Zeit anzupassen."