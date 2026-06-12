Reformdebatte: Sparpaket für Gesundheitsausgaben in Bundestag und Bundesrat

Die Koalition will die stark steigenden Kosten für die medizinische Versorgung unter Kontrolle bringen – mit einem Spargesetz, für das jetzt unter hohem Zeitdruck die konkreten Beratungen beginnen.
Berlin - Das heftig umstrittene Sparpaket der schwarz-roten Koalition bei den Gesundheitsausgaben startet ins parlamentarische Verfahren. Ministerin Nina Warken (CDU) bringt am Freitag ihren Entwurf in den Bundestag ein, der die gesetzlichen Krankenkassen 2027 um mindestens 16,3 Milliarden Euro entlasten und damit höhere Zusatzbeiträge verhindern soll. Parallel befasst sich auch der Bundesrat mit den Plänen und dürfte etliche Kritikpunkte anmelden.