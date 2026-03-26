Reformdebatte: Negatives Echo auf Idee zur Erhöhung der Mehrwertsteuer

Die Bundesregierung hat es schon mal durchgerechnet: Wird im Zuge des großen Reformpakets die Mehrwertsteuer erhöht? Viele Fans hat die Idee nicht.
Berlin - Reformideen zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer stoßen nicht nur in der SPD, sondern auch in Teilen der CDU auf Widerspruch. Er halte eine solche Maßnahme für falsch, "weil sie vor allem die ganz normalen Menschen im Alltag zusätzlich belastet", sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) dem "Stern". Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erklärte: "Das ist das Gegenteil von dem, war wir gerade brauchen." Spitzenpolitiker der SPD warnten davor, das Leben von Millionen Menschen dadurch zu verteuern.