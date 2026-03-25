Reformbaustelle Deutschland: Sommer der Zumutungen

Reformen lassen sich nicht länger aufschieben. Es gibt sie nicht zum Nulltarif, meint unser Autor Armin Käfer.
Wird aus Friedrich Merz noch einmal ein Reformkanzler? Die Aussichten haben sich nach den beiden Wahlen zum Jahresauftakt eher verdüstert. Mit einer waidwunden SPD wird es nicht leichter, Kompromisse zu finden – auch wenn der sozialdemokratische Vizekanzler an diesem Donnerstag richtige Akzente gesetzt hat. Bei den Reformen, die anstehen, geht nicht nur um Konsens in der Koalition, sondern vor allem um ihre Effekte: den Nutzen für die lahmende Wirtschaft und die Finanzierbarkeit unserer Sozialsysteme. All dies wird überrollt von einer Lawine, deren Wucht sich noch nicht abschätzen lässt: den drohenden Folgen des Iran-Krieges – Rohstoffengpässen und explodierenden Preisen.