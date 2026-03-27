Reformagenda: SPD versammelt sich hinter angeschlagener Spitze

Verheerende Wahlniederlagen setzen die SPD und ihre Spitze unter Druck. Das Führungsduo sucht die Offensive - und erhält Rückhalt aus den eigenen Reihen.
Berlin - Die SPD versammelt sich trotz katastrophaler Wahlergebnisse demonstrativ hinter ihrer Parteispitze Bärbel Bas und Lars Klingbeil. Als Konsequenz aus den jüngsten SPD-Wahlniederlagen will die Partei Stärke bei aktuellen Themen wie den hohen Spritpreisen zeigen. Klingbeil bedankte sich ausdrücklich für die "große Unterstützung" und den "Rückenwind" für seine jüngsten Vorschläge umfassender Reformen.