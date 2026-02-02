Reform des Verfassungsschutzes: Ein von den USA unabhängiges Europa

Die Pläne von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) für einen stärkeren Verfassungsschutz sind richtig und strategisch wegweisend, kommentiert Franz Feyder.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will den Verfassungsschutz zu einem operativ fähigen Inlandsgeheimdienst ausbauen, der Rechts-, Links- und islamitischem Terrorismus ebenso kompetent begegnet wie er fremde Spione in Deutschland enttarnt und jagt. Gleichzeitig will er die Zusammenarbeit mit US-Diensten fortsetzen: zu abhängig sind Deutschland und Europa noch von amerikanischen Erkenntnissen.