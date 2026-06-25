Reform des Sexualstrafrechts: Angezeigte Vergewaltigungen im Land auf neuem Höchststand – doch was heißt das?

Seit der Gesetzesänderung des Sexualstrafrechts gibt es in Baden-Württemberg so viele angezeigte Vergewaltigungen wie noch nie. Die Regierung tut sich schwer, Schlüsse daraus zu ziehen.

Im Jahr 2025 sind in Baden-Württemberg 1307 Vergewaltigungen angezeigt worden – so viele wie noch nie, seit das Sexualstrafrecht 2016 geändert wurde. Das geht aus einer kleinen Anfrage der SPD an die Landesregierung hervor. Die große Frage, vor der die Politik nun steht: Gab es mehr Vergewaltigungen? Oder wurden nur mehr angezeigt?

Dass die Reform des Sexualstrafrechts vor zehn Jahren es Opfern massiv erleichtert, Straftaten zur Anzeige zur bringen und sich juristisch gegen ihre Täter zu wehren, werten sowohl die Landesregierung als auch die Opposition als großen Fortschritt. Aber so richtig deuten kann die Zahlen offenbar niemand.

Erstarken frauenfeindlicher Strömungen

Die SPD-Abgeordnete Dorothea Kliche-Behnke, die die Frage nach der Entwicklung sexueller Gewalt im Land gestellt hatte, vermutet, dass beide denkbaren Lesarten ein bisschen zutreffen könnten. „Die niedrige Schwelle hat bestimmt Auswirkungen“, sagte sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Aber Kliche-Behnke nimmt auch in Teilen der Gesellschaft das Erstarken frauenfeindlicher Strömungen wahr. Darum will sie genau wissen, welche Erkenntnisse die Regierung zu dem Thema besitzt.

Doch eine klare Antwort wird sie von der neuen Landesregierung so schnell wohl nicht bekommen. Denn weder das Justiz- noch das Innenministerium konnte mit Sicherheit sagen, wie beide Faktoren, die aus Daten aus Polizeistatistik, Gerichtsverfahren und anderen Quellen erhoben wurden, zueinander in Wechselwirkung stehen.

#MeToo spielte eine große Rolle

Ein Sicherheitsbericht des Innenministeriums aus dem Jahr 2022 liefert zwar Erklärungsansätze für einen sprunghaften Anstieg damals: Ende der Corona-Beschränkungen, die Bereitschaft, länger zurückliegende Vergewaltigungen anzuzeigen oder Bewegungen wie #MeToo, welche die Anzeigebereitschaft erhöht hätten, werden dort genannt. Warum die Zahlen seitdem weiter steigen, vermögen aber auch neuere Berichte nicht zu klären.

Ungeachtet dessen betrachtet das Justizministerium den 2016 reformierten § 177 StGB heute erneut als reformbedürftig. „Der Paragraf regelt unterschiedliche Tatbestände, für die aufgrund der aktuellen Gesetzessystematik unterschiedliche Verjährungsfristen gelten“, sagte eine Sprecherin. Manche Verjährungsfristen seien zu kurz, obwohl es sich um „Übergriffe mit erheblichem Unrechtsgehalt handelt“.

SPD-Politikerin Dorothea Kliche-Behnke (rechts) will im Kampf gegen sexuelle Gewalt mehr von der Landesregierung sehen. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa Foto: dpa

„Dies betrifft insbesondere Fallkonstellationen bei sexuellen Übergriffen gegen widerstandsunfähige Personen“, so die Sprecherin. Hier drohe bereits nach fünf Jahren eine Strafverfolgungsverjährung. „Die unangemessen kurze Verjährungsfrist führt dazu, dass selbst bei klarer Beweislage und erheblichem Unrechtsgehalt eine Strafverfolgung nicht mehr möglich ist, etwa weil die Taten wegen der Widerstandsunfähigkeit des Opfers zur Tatzeit erst nach längerer Zeit bekannt oder angezeigt werden.“

Regierung für Reform von § 177 StGB

Darum habe Baden-Württemberg sich auf der Justizministerkonferenz in Hamburg vor zwei Wochen auch für eine Reform des § 177 StGB ausgesprochen. Dort wurde beschlossen, in allen Fällen des § 177 StGB angemessene Strafverfolgung zu ermöglichen. Das Anliegen sei an die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) herangetragen worden.

Das Innenministerium beobachtet unterdessen zwar erstmals seit 2016 einen Rückgang der Anzahl von Sexualdelikten insgesamt; laut der Polizeilichen Kriminalstatistik Baden-Württemberg sind die erfassten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Vergleich zum Vorjahreshöchstwert um 4,5 Prozent auf 13.769 Fälle gesunken.

Das liege aber vor allem daran, dass im Jahr 2025 knapp die Hälfte aller Sexualstraftaten auf den Bereich der Verbreitung von pornografischen Inhalten zurückzuführen war. Dieser Rückgang habe maßgeblich zu den sinkenden Fallzahlen aller Sexualdelikte beigetragen.

Analysen der Ministerien „oberflächlich“

„Etwa jedes zehnte Sexualdelikt ist eine Vergewaltigung“, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Im Jahr 2025 stiegen die Anzeigen bei diesem Delikt um 6,3 Prozent an - und erreichen damit einen neuen Höchstwert seit der letzten Gesetzesänderung. Auch im Jahr 2026 zeichne sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bislang keine Veränderung bei der Entwicklung der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ab.

Dorothea Kliche-Behnke geht das Handeln der Landesregierung nicht weit genug. Sie begrüßt zwar, dass Baden-Württemberg die Verlängerung der Verjährungsfrist von Sexualstraftaten unterstützt. Doch sind ihr die Analysen der Ministerien zu oberflächlich.

Nach wie vor hohe Hürden für Vergewaltigungsopfer

Nach wie vor würden Vergewaltigungsopfer vor einer „riesigen Hürde“ stehen, Anzeige zu erstatten. „Es ist Aufgabe eines Ministeriums, die Gründe herauszufinden, wenn sie sehen, dass die Zahlen von Vergewaltigungen steigen“, sagte sie. Kliche-Behnke erwartet, dass „die Regierung sich stärker damit auseinandersetzt.“

Die SPD-Politikerin schlägt vor, die Expertise aus Frauenberatungsstellen von Opfern sexueller Gewalt stärker zu nutzen: „Das könnte aussagekräftig für die Dunkelziffer sein.“

Außerdem fordert Kliche-Behnke verbindliche Fortbildungen für Staatsanwaltschaften und Gerichte bei Themen wie Traumabewältigung und Versorgungslücken bei psychosozialer Prozessbegleitung von Vergewaltigungsopfern zu schließen. Vorbild könnten hier Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sein – hier sei man bei dem Thema deutlich weiter als Baden-Württemberg.