Reform des Sexualstrafrechts: Angezeigte Vergewaltigungen im Land auf neuem Höchststand – doch was heißt das?

Seit der Gesetzesänderung des Sexualstrafrechts gibt es in Baden-Württemberg so viele angezeigte Vergewaltigungen wie noch nie. Die Regierung tut sich schwer, Schlüsse daraus zu ziehen.
Im Jahr 2025 sind in Baden-Württemberg 1307 Vergewaltigungen angezeigt worden – so viele wie noch nie, seit das Sexualstrafrecht 2016 geändert wurde. Das geht aus einer kleinen Anfrage der SPD an die Landesregierung hervor. Die große Frage, vor der die Politik nun steht: Gab es mehr Vergewaltigungen? Oder wurden nur mehr angezeigt?