Reform der Verwaltung: Landkreistag sieht FDP-Pläne kritisch – Sorge um Bürgernähe

Die FDP möchte die Verwaltung im Südwesten radikal umbauen. Der Landkreistag warnt: Das könnte nicht nur schnelle Krisenhilfe gefährden, sondern auch die Demokratie schwächen.
Der Landkreistag hat die radikalen Reformpläne der FDP für die Verwaltung im Land deutlich zurückgewiesen. Eine Auflösung der 44 Stadt- und Landkreise hätte lediglich die Konsequenz, dass die Bürgernähe zurückgehe, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Alexis von Komorowski. „Das ist fatal in einer Zeit, in der die Demokratie besonders unter Druck steht. Wir sollten nichts machen, was die Bindung von Menschen zum Gemeinwesen schwächt.“ Man sehe die Vorschläge der FDP „außerordentlich skeptisch“.