Reform der Öffentlichen-Rechtlichen: Wie ARD und ZDF die ersten Sparbeschlüsse umsetzen

Um Kosten zu senken, setzen die Öffentlich-Rechtlichen auf neue Strukturen. Manche Angebote werden demnächst ganz gestrichen.
Mit dem im Dezember 2025 in Kraft getretenen Reformstaatsvertrag hat die Politik ARD und ZDF mehrere konkrete Maßnahmen vorgegeben. Im TV-Bereich sieht der Katalog eine Reduzierung der linearen Spartenkanäle vor. Das betrifft konkret den Bildungssender ARD alpha, das Info-Angebot Tagesschau24 sowie das von der ARD überwiegend als Wiederholungsprogramm genutzte One. Außerdem sollen ARD und ZDF die weiteren Spartenkanäle gemeinsam veranstalten.