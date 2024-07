Reform der Lohnsteuerklassen: Was bringt das Aus für die Steuerklassen III und V?

Was bringt das Aus für die Steuerklassen III und V?

1 Der Protest ist noch nicht am Ende: Trotz der geplanten Reform der Steuerklassen hat das Ehegattensplitting zunächst weiter Bestand. Foto: imago images / Cord/Anja Cord

Bundesfinanzminister Lindner will im Auftrag der Ampelkoalition die Lohnsteuerklassen III und V abschaffen. Das Ehegattensplitting ist davon zunächst einmal unberührt. Doch die DIW-Wissenschaftler und die Steuergewerkschaft fordern, dass es ebenso reformiert werden muss.











Seit zwei Jahrzehnten schon erhitzt die Forderung nach einer Aufgabe der Steuerklassenkombination III/V die Gemüter. Meist sind es gut verdienende Ehemänner, die in Steuerklasse III – zunächst einmal – ihr Nettoeinkommen aufbessern, während ihre Frauen in Steuerklasse V mit hohen Abzügen leben müssen. Sind die Tage dieser überkommenen Praxis jetzt gezählt? Bundesfinanzminister Christian Lindner will endlich Fakten schaffen. Ein Überblick.