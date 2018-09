Reform der Grundsteuer Erst irrwitzige Mieten, dann irrwitzige Steuer

Von Klaus Köster 17. September 2018 - 18:19 Uhr

Die Grundsteuer belastet jeden, der irgendwo wohnt – sei es im Eigentum oder zur Miete. Sie müsste im Grunde „Wohnsteuer“ heißen. Foto: dpa

Mehrere Bundesländer wollen die Grundsteuer an Immobilienwerte koppeln und sie so zu einem weiteren Preistreiber machen.

Stuttgart - Was hat die Grundsteuer mit der Mehrwertsteuer gemeinsam? Aus der Sicht des Bürgers eine ganze Menge: An beiden kommt niemand vorbei, und sie kosten einen viel Geld, ohne dass man es bemerkt. Die Mehrwertsteuer belastet das Einkaufen, die Grundsteuer das Wohnen – sei es im Eigentum oder zur Miete. Gemessen daran, verläuft die öffentliche Debatte über die geplante Fundamentalreform der Grundsteuer bisher erstaunlich lautlos. Schon heute ist eine Belastung von mehreren Hundert Euro im Jahr die Regel, was vielen Mietern nur deshalb nicht auffällt, weil das Geld zusammen mit Heizungs- und Hausmeisterkosten über die Nebenkostenabrechnung eingezogen wird. Weg ist es trotzdem.