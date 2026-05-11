Reform: Ärzte warnen vor Verwerfungen in der Versorgung

Die Gesundheitsministerin will ihr umkämpftes Spargesetz für stabile Beiträge ins Ziel bringen. Vor dem Ärztetag kommen kritische Hinweise zu pauschalen Sparvorgaben - auch mit Folgen für Patienten.
Berlin - Die Protestwelle gegen ihr Sparpaket ebbt so schnell nicht ab. Das dürfte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auch an diesem Dienstag bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetags in Hannover zu spüren bekommen. Verbände der Praxis- und Klinikärzte machen Front gegen Limits für Vergütungsanstiege und ein Aus für mehrere Extra-Zahlungen - und warnen vor Folgen für das Behandlungsangebot. "Einsparungen im Gesundheitswesen bleiben nicht abstrakt, sondern wirken sich unmittelbar auf die Versorgung aus", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur.