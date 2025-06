Referendum 1975: Ein Jahrestag, über den die Briten lieber schweigen

1 Das Verhältnis von Großbritannien und Festlandeuropa – es war und ist speziell. Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Über dieses Jubiläum will in London niemand reden. Der 50. Jahrestag des ersten Europa-Referendums an diesem Donnerstag reißt bei den zahlreichen Europa-Freunde die kaum verheilte Wunde ihrer Niederlage bei der Volksabstimmung von 2016 wieder auf. Letztere führte zum Austritt Großbritannien aus der EU am 31. Januar 2020. Selbst die fanatischsten Brexiteers haben es inzwischen aufgegeben, die vermeintlichen Vorteile ihres Isolationsschrittes zu beschwören.