James Van Der Beek ist am 11. Februar im Alter von 48 Jahren gestorben. Doch im Sommer wird das Publikum den "Dawson's Creek"-Star noch ein letztes Mal erleben: Die "Natürlich blond"-Prequel-Serie "Elle" mit ihm startet auf Prime Video.

Am 11. Februar ist James Van Der Beek im Alter von nur 48 Jahren an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung gestorben. Doch seine Arbeit vor der Kamera wird das Publikum noch ein letztes Mal zu sehen bekommen. Am 1. Juli startet die "Natürlich blond"-Prequel-Serie "Elle" auf Prime Video.

Van Der Beek übernahm in der Serie eine Nebenrolle als Dean Wilson, ein Bürgermeisterkandidat und Schulbezirksleiter. Seine Szenen drehte er im Mai 2025, es sollte sein letztes Projekt werden. Im November 2024 hatte der Schauspieler öffentlich gemacht, dass er an Darmkrebs im dritten Stadium erkrankt war.

Wenn "Elle" anläuft, kam genau 25 Jahre zuvor, im Juli 2001, der Original-Film "Natürlich blond" mit Reese Witherspoon (49) in die Kinos und machte die blonde Jura-Studentin Elle Woods zur Filmikone. Nun erzählt die Serie die Highschool-Jahre der kultigen Figur mit Newcomerin Lexi Minetree (24) in der Hauptrolle.

Witherspoon, die als Executive Producerin hinter "Elle" steht, hatte den Starttermin erst vor rund drei Wochen persönlich auf Instagram angekündigt. Noch bevor die erste Staffel auf Sendung geht, hat Prime Video die Serie auch schon für eine zweite Staffel verlängert. Neben Minetree und Van Der Beek sind in "Elle" auch Tom Everett Scott und June Diane Raphael zu sehen.

Reese Witherspoon nimmt Abschied

Nur wenige Wochen nach ihrer Ankündigung muss Witherspoon nun Abschied von ihrem Kollegen James Van Der Beek nehmen. In ihren Instagram-Storys teilte die Oscarpreisträgerin ein Foto Van Der Beeks und schrieb dazu, sie sei "am Boden zerstört" über die Nachricht von seinem Tod. Er sei ein "außergewöhnlicher, talentierter Mann" gewesen, der "in jeder Handlung große Güte und Anmut gezeigt" habe. Ihr Gebet gelte nun seiner Familie: "Mögen alle Engel über seine Familie wachen in dieser schweren Zeit."

Auch Hauptdarstellerin Lexi Minetree trauerte öffentlich um ihren Co-Star. "Oh James... Worte können nicht ausdrücken, wie sehr du vermisst werden wirst", schrieb die 24-Jährige auf Instagram und dankte ihm für seinen "Kampfgeist und seine Kunst."

Auch ohne diese letzte Rolle hinterlässt James Van Der Beek ein beeindruckendes Vermächtnis. In den späten 90ern wurde er als Dawson Leery in "Dawson's Creek" zum Teenieschwarm einer ganzen Generation. Auf der großen Leinwand überzeugte er unter anderem in "Varsity Blues" und "Rules of Attraction".