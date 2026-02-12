James Van Der Beek ist am 11. Februar im Alter von 48 Jahren gestorben. Doch im Sommer wird das Publikum den "Dawson's Creek"-Star noch ein letztes Mal erleben: Die "Natürlich blond"-Prequel-Serie "Elle" mit ihm startet auf Prime Video.
