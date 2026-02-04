„Reefmania“ in Kornwestheim: Ein Korallenriff für Zuhause – Messe greift neuen Trend auf

In der Meerwasseraquaristik mischen die Brüder Kapaun mit ihrer Firma in Korntal-Münchingen vorne mit. In Kornwestheim richten sie bald die europaweit größte Fachmesse aus.
Mit einem Aquarium zur Konfirmation ging die Leidenschaft für Matthias Kapaun im Jahr 1995 los. Inzwischen führt er mit seinem Bruder Christian ein erfolgreiches Business, das über die deutschen Grenzen hinaus für seltene Korallen und Meerwasserfische bekannt ist. Bald richten die beiden in Kornwestheim erneut die nach eigenen Angaben europaweit größte Fachmesse in diesem Bereich aus, der zu einem stetig wachsenden Trend geworden ist.