„Reefmania“ in Kornwestheim: Ein Korallenriff für Zuhause – Messe greift neuen Trend auf

In der Meerwasseraquaristik mischen die Brüder Kapaun mit ihrer Firma in Korntal-Münchingen vorne mit. In Kornwestheim richten sie bald die europaweit größte Fachmesse aus.

Mit einem Aquarium zur Konfirmation ging die Leidenschaft für Matthias Kapaun im Jahr 1995 los. Inzwischen führt er mit seinem Bruder Christian ein erfolgreiches Business, das über die deutschen Grenzen hinaus für seltene Korallen und Meerwasserfische bekannt ist. Bald richten die beiden in Kornwestheim erneut die nach eigenen Angaben europaweit größte Fachmesse in diesem Bereich aus, der zu einem stetig wachsenden Trend geworden ist.

Farbprächtig und in den unterschiedlichsten Formen präsentieren sich die Korallen in den Wasserbecken. Blaues Licht und genau abgestimmte Temperaturen ahmen die Bedingungen in den Tiefen des Meeres nach. Hunderte von Arten züchten die Brüder am Standort ihrer Firma Whitecorals in Korntal-Münchingen. Verkauft werden sie nicht nur in ihrem Ladengeschäft in der Siemensstraße, sondern per Postversand an Kunden in ganz Europa. Ein boomender Markt, der mehr und mehr Fans findet. „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, ganz vorne mit dabei zu sein“, erklärt Matthias Kapaun die Firmenphilosophie.

Große Auswahl ist das Markenzeichen

Schon im Jahr 2010 begannen die Brüder, sich mit ihrem Geschäft auf diese Art der Aquaristik zu spezialisieren, zunächst nur auf 120 Quadratmetern Fläche. Da es aufgrund intelligenter Technik leichter geworden ist, zu Hause ein eigenes Korallenriff mit Meerwassertieren zu haben, steigt bei Whitecorals seit Jahren die Nachfrage.

Mit einer großen Auswahl an Meerwasserfischen, wirbellosen Meerestieren wie Krebsen und Garnelen, Lebendgestein, Aquarien und umfassendem Zubehör versorgen die Brüder Kapaun sowohl Einsteiger in das Hobby als auch erfahrene Meerwasserexperten. Vor allem aber die Vielfalt an Korallen ist das Markenzeichen des Unternehmens. In großen Wasserbecken züchten sie Ableger heran und können auch seltenere Arten anbieten.

Führender Einzelhändler in Europa

Was viele Laien nicht wissen: Korallen sind keine Pflanzen, sondern Tiere. „Aber sie produzieren Sauerstoff“, erklärt Christian Kapaun, promovierter Zahnarzt und wie sein älterer Bruder seit der Jugend von der Meeresaquaristik begeistert. Zusammen haben sich die beiden intensiv mit den besonderen Meeresbewohnern auseinandergesetzt. „Im Laufe der Jahre haben wir extrem viel über Korallen gelernt“, sagt der 40-Jährige. Durch die Züchtung hätten sie so viele neue Erkenntnisse sammeln können, dass mehrfach bereits Meeresbiologen in Korntal-Münchingen zu Gast gewesen seien, um die Informationen für die Forschung zu verwenden.

Mittlerweile verfügt die Firma am aktuellen Standort über mehr als 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und weitere Räumlichkeiten und bezeichnet sich als größter Einzelhändler auf dem Gebiet in Europa. Ziel sei es, auch weltweit die Führungsposition einzunehmen.

Im Gegensatz zur Süßwasseraquaristik sind die Meerwasseraquarien nicht nur mit insgesamt höheren Kosten verbunden. In der Branche wird mit Kosten von rund 10 Euro pro Liter Wasser gerechnet. Korallen und andere Tiere sind zudem wesentlich anspruchsvoller in der Pflege. Die Wasserchemie, die Strömung und das Licht müssen genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sein. Mit speziellen Lampen, Pumpen und anderer moderner Technik sei es heutzutage aber kein Problem, selbst ohne Verständnis aller Zusammenhänge diesem Hobby nachzugehen, sagt Matthias Kapaun. Zudem seien die nachgezogenen Korallen inzwischen robuster und widerstandsfähiger. „Daher hat das Hobby seinen früheren Schrecken verloren“, erklärt der 45-Jährige.

Ganz ohne Fachkenntnisse geht es allerdings auch für Hobbyaquarianer nicht. „Wichtig ist, dass man bereit ist, sich etwas Wissen anzueignen“, meint Matthias Kapaun. Um eine Plattform zum Austausch zu schaffen, belässt es das Bruderduo nicht bei Erklärvideos und Beratungsgesprächen im Ladengeschäft. Vor drei Jahren organisierten sie zum ersten Mal die Messe „Reefmania“, die sich gleichermaßen an Firmen aus der Branche wie an ein interessiertes Publikum richtet. Die Idee: An einem Ort soll es kompakt alles zum Thema Meeresaquaristik geben, sodass Anbieter und Kunden ins Gespräch kommen können. Auch ein Branchentreff für Firmenvertreter soll die Messe sein.

Mittlerweile ein Selbstläufer

Beim Auftakt in der Stadthalle von Korntal brauchte es noch etwas Überredungskunst, um auch die Mitbewerber zur Teilnahme zu bewegen. „Danach wurde es zum Selbstläufer“, sagt Christian Kapaun.

Aus Platzgründen ist die Messe bereits im vergangenen Jahr in das Kulturzentrum K in Kornwestheim umgezogen. Auch für die dritte Ausgabe der „Reefmania“ am Samstag und Sonntag, 21. Februar und 22. Februar, rechnen die Veranstalter mit rund 3000 Besuchern. Knapp 50 Aussteller aus dem In- und Ausland haben sich angemeldet.