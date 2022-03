1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde am Dienstag per Video ins EU-Parlament zugeschaltet. Foto: dpa/Jonas Roosens

Wolodymyr Selensky ist in der ganzen Welt zum Symbol des ukrainischen Widerstands geworden. Seine Reden werden von Dolmetschern in die Welt getragen. Für viele von ihnen sind es hochemotionale Momente.















Stuttgart - Sie tragen in die Welt, was der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eben diese Welt wissen lassen will: Simultanübersetzerinnen und -übersetzer wie Kateryna Rietz-Rakul. Sie übersetzen seit dem russischen Angriff auf das Land die zunehmend verzweifelten Botschaften aus Kiew in Deutsch oder Englisch, Japanisch oder Französisch.

Als Kateryna Rietz-Rakul am Sonntag für den Fernsehsender der „Welt“ eine von Selenskyjs Reden übersetzte, übermannten sie die Emotionen: Ihr brach die Stimme weg, sie kämpfte mit den Tränen. „Entschuldigung“, sagte sie mit tränenerstickter Stimme.

„In diesem Moment hat einfach ein Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagte Rietz-Rakul dem Onlineportal „Watson“ . „Es war gar nicht aufgrund eines speziellen Wortes oder der Sätze, die er gesagt hat. Klar ist er ein guter Redner, aber er hat nichts gesagt, was nicht ohnehin schon bekannt war.“

„Irgendwann drehst du einfach durch“

Rietz-Rakul hat Familie in der Ukraine, sie sorge sich sehr um ihre Eltern, sagte sie in dem Interview. „Man sitzt den ganzen Tag in seiner Übersetzer-Kabine und sieht sich Reden an, liest jede News und saugt jede Information in sich auf, während man auf seinen Einsatz wartet. Irgendwann drehst du einfach durch.“

Wie Rietz-Rakul geht es in diesen Tagen vielen ihrer ukrainischen Kollegen und Kolleginnen. Viele haben in der Ukraine Menschen, um die sie sich sorgen. Viele macht Wladmir Putins Angriff auf ihr Land verzweifelt und wütend. Die Emotionen sind ihren Simultanübersetzungen anzuhören, auch wenn sie sich nach Kräften bemühen, es zu überspielen.

Parlamentsübersetzer kämpfen mit den Tränen

Am Dienstag wurde der ukrainische Präsident Selenskyj per Video in eine Sondersitzung des EU-Parlaments zugeschaltet. In einem emotionalen Appell forderte er die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union. Als Selenskyj über den Raketenangriff auf den zentralen Freiheitsplatz in Charkiw sprach, übermannten auch den englischsprachigen Übersetzer des EU-Parlaments die Gefühle. Er kämpfte mit den Tränen.

Seinem Kollegen für die Übersetzung ins Deutsche ging es ähnlich. Auch ihm zitterte die Stimme, als Selenskyj sagte: „Beweisen Sie, dass Sie uns nicht im Stich lassen. Beweisen Sie, dass Sie wirklich Europäer sind. Und dann, und dann wird das Leben gewinnen über den Tod und das Licht über die Dunkelheit.“

Der Präsident ist in der Krise für Ukrainerinnen und Ukrainer zur Identifikationsfigur geworden. Wenige hätten dem ehemaligen Comedy-Star zugetraut, dass er angesichts der russischen Bedrohung in dieser Art über sich hinauswächst. Viele Ukrainer waren bis vor kurzem auch knapp drei Jahre nach Selenskyjs Wahl nicht von seinen staatsmännischen Fähigkeiten überzeugt. Jetzt glänzt Selenskyj in der dunkelsten Stunde seines Landes – vor allem im Vergleich zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin, der in seinen Reden gleichzeitig aggressiv und konfus wirkt.

Die Übersetzerin Rietz-Rakul bekam im Netz viel Zuspruch. Ihre ehrliche Reaktion berührte viele Menschen.

„Ich bin froh, diese Menschlichkeit im TV zu erleben“, schrieb eine Nutzerin. Und ein anderer ergänzte: „Dolmetscher sind keine Maschinen und das ist auch gut so.“