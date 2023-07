8 Winfried Kretschmann (Grüne) diskutiert mit Susanne Eisenmann (CDU) beim Livestream der „Stuttgarter Zeitung“ aus der Liederhalle. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Spitzenkandidaten Winfried Kretschmann (Grüne) und Susanne Eisenmann (CDU) sind sich in einem einig. Sie wollen die Wirtschaft im Land voranbringen. Über den Weg dorthin diskutierten sie beim Streitgespräch der „Stuttgarter Zeitung“.









Stuttgart - Wie führt man die Wirtschaft nach der Pandemie aus der Krise? Zwei große Spuren sieht Grünen-Spitzenkandidat Winfried Kretschmann am Montag beim live übertragenen Streitgespräch der „Stuttgarter Zeitung.“ Die lauten: Dekarbonisierung und Digitalisierung. „Wir schauen, dass wir jetzt nicht nur denen, die in der Krise sind, helfen“, sagt er, sondern es gehe auch darum, künftige Infrastruktur aufzubauen – so habe Baden-Württemberg schon jetzt ein flächendeckendes Ladenetz für E-Autos. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hingegen findet, „dass wir die Weichenstellungen gründlicher vornehmen müssen.“