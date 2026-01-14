Aus früheren Handelspartnern seien Konkurrenten geworden, sagt der Vizekanzler. Europa müsse seine Wirtschaft schützen.
Berlin - Vizekanzler Lars Klingbeil plädiert angesichts weltweiter Handelskonflikte für einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik: Die heimische Wirtschaft müsse stärker vor ausländischer Konkurrenz geschützt werden, sagte er in einer Rede beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. "Wir brauchen mehr europäischen Patriotismus", sagte der SPD-Chef und Finanzminister. Deutschland und Europa müssten ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellen und diese mit Partnern durchsetzen.