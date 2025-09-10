Rede zur Lage Europas: Ursula von der Leyens Alleingang in Sachen Israel

In ihrer Rede zur Lage der Union fordert die EU-Kommissionspräsidentin zum Zusammenhalt in schwierigen Zeiten auf und macht dann sehr viele Ankündigungen.
Ursula von der Leyen sah im Straßburger Europaparlament rot. Die EU-Kommissionschefin erblickte am Mittwoch vor allem auf den Rängen der sozialistischen Fraktion viele Politiker und Politikerinnen in leuchtend roter Kleidung. Mit diesem modischen Statement protestierten sie gegen das Vorgehen Israels in Gaza. Von der linken Seite des Plenums bekam Ursula von der Leyen während ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union dann ungewöhnlich viel Applaus. Grund dafür war jene Passage, als sie verkündete, die EU-Kommission werde ihre Unterstützung für Israel aussetzen. Sichtlich beeindruckt von der täglichen Not in dem Krisengebiet forderte Ursula von der Leyen: „Eine menschengemachte Hungersnot darf niemals als Kriegswaffe dienen. Das muss enden – zum Schutz der Kinder, zur Wahrung der Menschlichkeit.“