Rede zur Lage Europas: Europa sucht den Kampfmodus

Oft blockiert sich die EU selbst, doch nun wagt Ursula von der Leyen in Sachen Israel einen Alleingang, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
Ursula von der Leyen hat in Straßburg keine Rede zum Wohlfühlen gehalten – im Gegenteil. Europa befinde sich in einem existenziellen Kampf, warnte die EU-Kommissionschefin mit reichlich Pathos vor dem EU-Parlament. Diese Analyse ist nicht nur schonungslos, sondern auch richtig. In einer Welt mit Großmachtphantasien und imperialistischen Kriegen sind Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent bedroht.