König Charles reist mit Ehefrau Camilla Ende April in die USA. Jetzt wurde das Programm der Royals bekannt: Das Highlight wird eine Rede des britischen Monarchen vor dem US-Kongress. Diese Ehre wurde zuvor bereits Charles' Mutter zuteil.
Der britische König Charles III. (77) wird während seines Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten Ende April vor dem Kongress in Washington sprechen. Außerdem steht ein privates Treffen mit US-Präsident Donald Trump (79) auf dem Programm, wie der Buckingham-Palast Medienberichten zufolge bekannt gab.