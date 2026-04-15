König Charles reist mit Ehefrau Camilla Ende April in die USA. Jetzt wurde das Programm der Royals bekannt: Das Highlight wird eine Rede des britischen Monarchen vor dem US-Kongress. Diese Ehre wurde zuvor bereits Charles' Mutter zuteil.

Der britische König Charles III. (77) wird während seines Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten Ende April vor dem Kongress in Washington sprechen. Außerdem steht ein privates Treffen mit US-Präsident Donald Trump (79) auf dem Programm, wie der Buckingham-Palast Medienberichten zufolge bekannt gab.

Vom 27. bis 30. April werden König Charles und seine Ehefrau Königin Camilla (78) Washington, D.C., New York und Virginia besuchen und anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA an einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen teilnehmen.

Der Besuch des britischen Monarchen fällt in eine heikle politische Phase. Trump hatte zuletzt wiederholt den britischen Premierminister Keir Starmer (63) und seine Regierung dafür angegriffen, dass sie die US-Offensive gegen den Iran nicht uneingeschränkt unterstützen. In Großbritannien ist darüber diskutiert worden, ob Charles unter solchen Umständen überhaupt in die USA reisen sollte, bevor der Palast den Besuch im März bestätigte. Als Monarch ist Charles verpflichtet, sich aus der Politik herauszuhalten.

Das ist das Programm für Charles und Camilla in den USA

Nach ihrer Ankunft in den USA werden Charles und Camilla sich zunächst privat mit Donald Trump und First Lady Melania Trump (55) treffen. Es folgt laut der Berichte eine Gartenparty und eine feierliche Begrüßungszeremonie mit militärischen Ehren.

König Charles und Trump, der als großer Fan der Königsfamilie gilt, werden sich unter vier Augen unterhalten, ebenso wie Camilla und Melania, heißt es weiter. Später wird Charles als zweiter britischer Monarch vor dem US-Kongress sprechen. Seine Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) ist diese Ehre 1991 zuteilgeworden.

Auch Bermuda-Besuch steht an

Darüber hinaus sind bei dem Besuch von Charles und Camilla ein Staatsbankett und eine Gedenkveranstaltung zu Ehren gefallener Soldaten geplant, um "die militärische Partnerschaft zwischen Großbritannien und den USA zu würdigen".

Anschließend wird das britische Königspaar nach New York reisen, wo es der Opfer des 11. September gedenken und sich mit einer Organisation treffen wird, die mit jungen Menschen arbeitet. Außerdem werden die Royals an Veranstaltungen teilnehmen, die die kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den USA und Großbritannien hervorheben.

In Virginia wird das Paar danach unter anderem mit einigen indigenen Gemeinschaften zusammentreffen. Nach ihrem USA-Besuch reisen Charles und Camilla dann zu einem zweitägigen Besuch nach Bermuda, einem britischen Überseegebiet im Nordatlantik.