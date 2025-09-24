Rede bei UN-Vollversammlung: Selenskyj warnt wegen KI vor „zerstörerischstem Wettrüsten“

Bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung geht der ukrainische Präsident Selenskyj auf das Thema Waffen ein. Er sieht im Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine große Gefahr.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unter anderem wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen vor dem „zerstörerischsten Wettrüsten der Menschheitsgeschichte“ gewarnt. Vor zehn Jahren habe sich niemand vorstellen können, dass durch Drohnenangriffe ganze Gebiete ohne Leben entstehen könnten, sagte er vor der UN-Vollversammlung in New York. Das sei früher nur durch einen Atomschlag denkbar gewesen.