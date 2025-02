Rede über Investitionen: Prinz Harry bei Überraschungsauftritt in L.A.: Durfte nie wählen

Bei einem überraschenden Auftritt in Los Angeles sprach Prinz Harry über seine Vaterrolle, seine Vorstellung vom Dienst an der Gemeinschaft und scherzte über seine politische Neutralität als Royal.

Mit einem unangekündigten Auftritt sorgte Prinz Harry (40) am Donnerstag für Überraschung bei den Teilnehmern des Upfront Summit in Los Angeles. Der Herzog von Sussex nutzte die Gelegenheit, um bei der Venture-Capital-Veranstaltung über seine Rolle als Vater, sein Verständnis von gesellschaftlichem Dienst und seine Perspektive als neutraler Royal zu sprechen.

Investieren in die Zukunft

"Ich bin hier, um über etwas zu sprechen, das meiner Meinung nach alle von euch als Führungspersönlichkeiten, Schöpfer, Erbauer und Veränderer anspricht: Wie investieren wir in unsere gemeinsame Zukunft, um die Herausforderungen zu lösen, denen wir heute als gespaltene Gesellschaft gegenüberstehen?", erklärte Prinz Harry in seiner Ansprache laut "People".

Der zweifache Vater, der mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43) und den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in Kalifornien lebt, betonte, wie sehr ihn seine Vaterrolle motiviere: "Als Vater suche ich ständig nach Lösungen. Als jemand, der in ein Leben im Dienst hineingeboren wurde, erkenne ich, dass mit Macht und einer Plattform auch Verantwortung kommt." Mit einem Augenzwinkern sprach Harry auch über seine ungewöhnliche Position als politisch neutraler Royal: "Ich lasse mich nicht in links oder rechts einordnen, bin nicht auf die Überzeugungen von blau oder rot festgelegt. Verdammt, ich durfte noch nicht einmal wählen gehen!"

Der Herzog erklärte des Weiteren, wie sein Verständnis vom Dienst an der Gesellschaft sich durch seinen Umzug in die USA verändert hat: "Früher drehte sich in meinem Leben so viel um wohltätige Arbeit. Seitdem konzentriere ich mich zwar weiterhin auf meine Wohltätigkeitsorganisationen, aber ich suche auch nach vorgelagerten Lösungen und Prävention - durch Entscheidungen und Investitionen, die Probleme angehen, bevor sie behoben werden müssen."

Harry enthüllte, dass er seit fünf Jahren - "manchmal öffentlich, aber hauptsächlich im Stillen" - in Unternehmen investiere, die mit seinen Werten und seiner Vision einer besseren Zukunft übereinstimmen. "In einer Welt, in der Technologie mehr denn je in unser Leben eingebettet ist, vergisst man leicht den menschlichen Aspekt", betonte er. "Ich habe aus erster Hand gesehen, wie Technologie Menschen zusammenbringen kann, aber viel häufiger, wie sie sie spalten und schädigen kann, besonders unsere Kinder."

Der Überraschungsauftritt folgte nur wenige Wochen nach den Invictus Games 2025, die Anfang Februar in Vancouver und Whistler, Kanada, stattfanden. Prinz Harry hatte zuvor verkündet, dass die nächsten Spiele 2027 in Birmingham ausgetragen werden.