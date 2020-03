Rede an die Nation in Corona-Krise

1 Angela Merkel hat sich mitten in der Corona-Krise an die Deutschen gewandt. Foto: AP/John MacDougall

„Es ist ernst“ – mit einer eindringlichen Fernsehansprache hat sich Bundeskanzlerin Merkel an die Deutschen gewandt. Die Reaktionen? Überwiegend positiv.

Stuttgart - In einer bislang beispiellosen Fernsehansprache hat Kanzlerin Angela Merkel angesichts der Corona-Pandemie an Vernunft und Disziplin der Bürger appelliert, um die Gefahr bewältigen zu können. Jeder und jede Einzelne müsse sich jetzt an die Regeln halten, betonte sie.

Ausgewählte Reaktionen und Pressestimmen:

„Rhein-Neckar-Zeitung“ (Heidelberg): „Angela Merkel packte am Mittwoch zumindest rhetorisch die Bazooka aus. Denn mehr Versprechen - kein Arbeitsplatz, kein Unternehmen soll verloren gehen - ist unmöglich. Und die Mahnung an die Bürger, sich doch gefälligst an Abstands-, Anstands- und Hygiene-Regeln zu halten, überträgt die Verantwortung genau an die richtige Adresse: Etwas Verzicht über ein paar Wochen hinweg rettet Menschenleben und den eigenen Job. Ist das zuviel verlangt?“

Lesen Sie auch: So eine Rede war noch nie

Grünen-Abgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Konstantin von Notz:

„Südwest Presse“ (Ulm): „Den Fehler des 2015 ausgerufenen ‚Wir schaffen das’ auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat Merkel nicht wiederholt. Dieses Mal benannte sie, was ein Sieg über das Virus uns kosten wird: weitere Menschenleben, die Veränderung unseres Alltags, dramatische Verluste in der Wirtschaft: ‚Es ist ernst.’“

„Rheinpfalz“ (Ludwigshafen): „Spätestens seit Mittwochabend muss jeder und jedem in diesem Land klar sein, was die Stunde geschlagen hat. Schon allein die Tatsache, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel sich in einem bislang einmaligen Akt – von den Neujahrsansprachen abgesehen – per Fernsehen direkt ans Volk wendet, zeigt: Die Lage ist ernst, sehr ernst. Wenn das Robert-Koch-Institut jetzt vor bis zu zehn Millionen Corona-Erkrankten warnt, ist klar: Es geht in den nächsten Tagen und Wochen um nichts weniger als den Fortbestand des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Systems, wie wir es kennen.“

Grünen-Politikerin Renate Künast:

„Nürnberger Nachrichten“ (Nürnberg): „’Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst’: Das waren die Schlüsselsätze aus Angela Merkels Rede an die Nation. Ein vielleicht letzter, im Ton beschwörender bis flehentlicher Appell an die Vernunft der Menschen in Deutschland: Reißt Euch zusammen, auch wenn es schwerfällt - so lässt sich zusammenfassen, was die Kanzlerin anmahnt. Und so vielleicht den nächsten, den drastischsten von vielen schon sehr drastischen Schritten zu intonieren - die Ausgangssperre.“

Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner:

Viel Lob bekam die Bundeskanzlerin dafür, dass sie nicht nur Ärzten und Pflegepersonal dankte, sondern explizit auch den Angestellten der Supermärkte in Deutschland:

„Westfalen-Blatt“ (Bielefeld): „Diese Rede an die Nation hat es in sich. In einem beispiellosen Akt versucht die Bundeskanzlerin den schier unmöglichen Spagat zwischen Zuspruch und letzter Warnung, zwischen Lob und unmissverständlichem Tadel. Angela Merkel nimmt dabei das ganze Land wie jeden Einzelnen in die Pflicht: ‚Niemand ist verzichtbar. Es kommt auf jeden an!’“

Nordwest-Zeitung“ (Oldenburg): „Um die Krise durchzustehen, sind Vertrauen und Transparenz wichtig. Die Bundeskanzlerin hat um dieses Vertrauen geworben und die richtigen Worte gefunden. Nun müssen weitere besonnene Taten folgen. Taten, die die Epidemie eindämmen und die drastischen Auswirkungen abmildern: klare Kommunikation aller Schritte und ihrer Gründe, weniger Bürokratie für finanzielle Hilfen, tatkräftige Unterstützung für Menschen in Not und für Menschen, die in der Not helfen.“