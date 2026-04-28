Ein kurzer Post, viele gereizte Reaktionen: Kaum ein Verkehrsthema zündet so schnell wie das Verhältnis zwischen Rennrad, Radweg und Fahrbahn. Hinter der Empörung steckt deutlich mehr als nur Ärger über ein einzelnes Verkehrsmittel.
Im Subreddit "Unbeliebtemeinung" hat ein Beitrag mit klarer Botschaft eine hitzige Diskussion losgetreten. Der Autor kritisiert Rennradfahrer, die aus seiner Sicht trotz guter Radwege auf der Straße fahren und damit andere ausbremsen oder gefährden. In den Reaktionen wird schnell deutlich, warum das Thema so polarisiert. Hier prallen nicht nur verschiedene Verkehrsarten aufeinander, sondern auch völlig unterschiedliche Alltagserfahrungen.