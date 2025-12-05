Hollywood-Legende Michael Caine wurde beim Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabien mit Standing Ovations empfangen. Der 92-Jährige nahm die Auszeichnung für sein Lebenswerk in einem Rollstuhl sitzend von seinem Freund Vin Diesel entgegen - umringt von seinen drei Enkelkindern.
Mit Standing Ovations wurde Sir Michael Caine (92) am Donnerstagabend bei der Eröffnung des Red Sea International Film Festivals im saudi-arabischen Dschidda empfangen. Die Hollywood-Legende nahm den Red Sea Honoree Award für sein sieben Jahrzehnte umspannendes Lebenswerk entgegen - überreicht von niemand Geringerem als seinem langjährigen Freund Vin Diesel (58).