Red Carpet statt TV-Abend: Zara und Mike Tindall in London

Zara und Mike Tindall haben ihren Montagabend gemeinsam auf dem roten Teppich in London verbracht. Normalerweise genießen sie ihre Zeit zu zweit eher ruhig und ungezwungen.

Zara (44) und Mike Tindall (47) haben am Montagabend einen eleganten Auftritt bei den Beauty Awards in London gezeigt. Eine klassische Date Night war es für das Ehepaar jedoch nicht. "Wir halten es lieber ruhig", sagte Mike Tindall der "Daily Mail". Ein Abend wie dieser sei nicht ihr "ideales Date". Ein Abend zu zweit beinhalte eher "Essen, Fernsehen und ein Glas Wein".

Stattdessen stand nun ein öffentlicher Auftritt auf dem Programm. Die Tochter von Prinzessin Anne (75) und der ehemalige Rugbyspieler posierten auf dem roten Teppich der Beauty Awards lächelnd für die Fotografen. Das Paar strahlte sich dabei wie frisch verliebt an. Zara Tindall erschien in einem schwarzen Kleid, das an Ausschnitt und unter dem Brustbereich mit Perlen versehen war. Dazu wählte sie eine glitzernde Clutch und schwarze Heels. Ihre Haare steckte sie hinten zusammen. Ehemann Mike Tindall präsentierte sich an ihrer Seite in einem marineblauen Blazer, einer dunklen Stoffhose und einem weißen Hemd. Schwarze Anzugschuhe rundeten das Outfit ab.

Das steckt hinter ihrem Eheglück

Im Gespräch mit der "Daily Mail" verrieten Zara und Mike Tindall zudem ihr Ehegeheimnis. "Wir sind seit 21 Jahren zusammen", erzählte Zara Tindall und ergänzte: "Nichts läuft jemals reibungslos. Das muss man im Leben akzeptieren. Es ist ein fortlaufender Prozess, aber man muss Spaß haben." Kinder würden die größte Herausforderung für die Ehe darstellen, fügte ihr Ehemann hinzu. "Wir haben drei Kinder, und jedes macht etwas anderes", sagte er über ihre gemeinsamen Töchter Mia (11) und Lena (7) sowie ihren Sohn Lucas (4).

Die Familie hat bereits feste Weihnachtspläne. Zara Tindall bestätigte, dass sie zu fünft beim Weihnachtsfest der britischen Königsfamilie zugegen sein. Das traditionelle Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey in London wird das Ehepaar allein besuchen.