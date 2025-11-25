Red Carpet statt TV-Abend: Zara und Mike Tindall in London

Zara und Mike Tindall haben ihren Montagabend gemeinsam auf dem roten Teppich in London verbracht. Normalerweise genießen sie ihre Zeit zu zweit eher ruhig und ungezwungen.
Zara (44) und Mike Tindall (47) haben am Montagabend einen eleganten Auftritt bei den Beauty Awards in London gezeigt. Eine klassische Date Night war es für das Ehepaar jedoch nicht. "Wir halten es lieber ruhig", sagte Mike Tindall der "Daily Mail". Ein Abend wie dieser sei nicht ihr "ideales Date". Ein Abend zu zweit beinhalte eher "Essen, Fernsehen und ein Glas Wein".