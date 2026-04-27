Ein neues Radrennen erweitert das Portfolio der Sportstadt. Ein exklusives, das viele Vorteile hat, verspricht der Veranstalter. Vor allem weltweite Aufmerksamkeit.
Sind das schon Berge oder nur Hügel? Darüber lässt sich in Stuttgart trefflich streiten. Dass man hier allenthalben kraxeln muss, lässt den einen jubilieren und den anderen fluchen. Die Planer des Red Bull Cerro Abajo lieben die Stuttgarter Topographie, aber sie muten ihren Athleten ja auch gar nicht zu, den Berg hoch zu fahren, sie lassen sie nur herunterrasen. Nach dem Motto: der Schnellste gewinnt!