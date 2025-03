Reconquista 21: Demo gegen Lea Schanzacker wieder von Rechtsextremen unterwandert

1 Drei Reconquista-Mitglieder zeigen in Tamm offen ihr Gruppenlogo. Foto: Andreas Essig

Rechtsextreme mischten sich am Sonntag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) unter die Demonstranten gegen die Bebauung des Schanzackers. Die Organisatoren distanzieren sich klar – stoppen konnten sie den Auftritt aber nicht.











Am Sonntag haben rund 500 Menschen in Tamm gegen den möglichen Bau einer Landeserstaufnahmestelle auf dem Schanzacker zwischen Tamm, Asperg und Ludwigsburg demonstriert. Unter ihnen: mindestens vier Mitglieder der rechtsextremen Gruppe „Reconquista 21“ (R21) – nicht das erste Mal, dass die Gruppe das Thema Schanzacker für ihre Zwecke nutzt. Die Bürgerinitiative gegen die Lea (GGLTA) und die Bürgermeister von Tamm und Asperg würden die Rechtsextremen am liebsten aus der Bewegung ausschließen – eine Lösung haben sie dafür jedoch nicht.