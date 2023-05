Kinder finden Leiche von 19-Jähriger an Grundschule

Am Schulhof ihrer Grundschule in Recklinghausen finden Kinder die Leiche einer jungen Frau. Was bisher bekannt ist.









Kinder haben auf dem Schulhof ihrer Grundschule in Recklinghausen die Leiche einer 19-jährigen Frau gefunden. Wann und woran die junge Frau starb, sei noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Obduktion des Leichnams sei noch am Montag geplant.