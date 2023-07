1 Mit Vorwärtsdrang: der VfB-Außenverteidiger Pascal Stenzel, der für eine Saison vom SC Freiburg ausgeliehen wurde. Foto: Baumann

Pascal Stenzel präsentiert sich beim VfB Stuttgart als moderner Rechtsverteidiger – aufmerksam und technisch gut geschult. Doch das war bei dem 23-jährigen Fußballprofi nicht immer so.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











St. Gallen - Was seine Karriere als Profifußballer betrifft, so ist Pascal Stenzel kein Traumtänzer, sondern ein geerdeter Realist. Das mag daran liegen, dass der neue Rechtsverteidiger des VfB aus Ostwestfalen stammt, wo man die Dinge für gewöhnlich sachlich und unaufgeregt angeht. Oder es liegt am Sommer 2015, als der damalige Dortmunder Cheftrainer Thomas Tuchel auf einer Asienreise während der Saisonvorbereitung entscheidend in die Laufbahn des damaligen BVB-Jungprofis eingriff.