Rechtsterrorismus: Viele Fragen zur Terrorgruppe NSU sind ungeklärt

Vor 25 Jahren töteten die NSU-Rechtsterroristen ihr erstes Opfer. Neun weitere Menschen starben durch ihre Hand. Zuletzt 2007 in Heilbron Polizistin Michèle Kiesewetter.
Der Blick der Polizisten fiel sofort auf die Polizeipistole vom Typ P 2000, Waffennummer 116-021769 auf dem Tisch, als sie am Mittag des 4. Novembers 2011 die Tür des noch rauchenden „Sunlight“-Wohnmobil öffneten. Abgestellt im Norden Eisenachs, im Vorort Stregda, gleich am ausgetrockneten Feuerlöschteich. Im Camper vermuteten die Streife die Bankräuber, die um 9.21 Uhr die Filiale der Wartburg-Sparkasse am Nordplatz 13 überfallen sowie 71 920 Euro erbeutet hatten und zunächst mit Fahrrädern geflohen waren. Um 12.05 Uhr hörte der Streifenführer in der Straße „Am Schafrain“ in dem weißen Fiat Ducato „ein Bewegungsgeräusch“, dann fielen Schüsse, es quoll Rauch aus dem Wohnmobil.