1 In Stuttgart-Stammheim beginnt am 29. April 2024 das Verfahren um neun von 26 Mitgliedern der mutmaßlichen Rechtsterrorgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Vom heutigen Montag an machen sich Richter ein Bild über die mutmaßliche Terrorgruppe um Prinz Reuß. Eine Herkulesaufgabe: Denn die Richter entscheiden auch über die Werte einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, kommentiert Franz Feyder.











Vier Frauen, 22 Männer. Terroristen. Zumindest wenn es nach dem Generalbundesanwalt geht, der den 26 vorwirft, eine Terrorgruppe gebildet zu haben. Deren Ziel, so die Anklageschrift: gewaltsam die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland zu beseitigen und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen. Am heutigen Montag in Stuttgart beginnend, in den kommenden Wochen zudem in Frankfurt und München, verantworten sich die mutmaßlichen Rechtsterroristen um Heinrich XIII. Prinz Reuß zeitgleich vor den Gerichten.