Die bisherige Koordinatorin für den Rechtsstreit um die Mehrkosten für Stuttgart 21 im Rathaus wechselt von Stuttgart nach Pforzheim. Dort übernimmt Andrea Hermesmeier die Verantwortung für ein Städtebauprojekt.









Stuttgart - Die Stadtverwaltung verliert eine Mitarbeiterin an zentraler Stelle: Die Juristin Andrea Hermesmeier, die eigens für den Rechtsstreit um die Verteilung der Mehrkosten bei Stuttgart 21 ins Rathaus geholt worden war, nimmt Abschied. In gut einem Monat wechselt sie auf einen Posten in Pforzheim, „Frau Hermesmeier tritt am 15. Februar 2021 ihren Dienst bei uns in Pforzheim als Leiterin des Projekts Pforzheim-Mitte, Innenstadtentwicklung-Ost an“, erklärt eine Sprecherin der Stadt im Nordschwarzwald auf Anfrage.