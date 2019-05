1 Kenzie Dysli. ein Star der Pferdeszene, präsentiert im März 2020 in der Schleyerhalle die neue Cavalluna-Show „Legende der Wüste“. Kenzie Dysli Foto: Cavalluna

Jahrelang ist um den Erfolgsnamen Apassionata heftig gestritten worden. Jetzt haben sich die beiden Konkurrenzunternehmen „einvernehmlich“ geeinigt. Künftig gastiert nur eine Pferde-Show in der Schleyerhalle.

Stuttgart. - Der Rechtsstreit um die Entertainment-Marke Apassionata ist beigelegt. Wie Stephanie Kannt, die Sprecherin von Cavalluna, mitteilt, haben sich die beiden Konkurrenten „einvernehmlich“ geeinigt. Für Stuttgart bedeutet dies, dass künftig nur eine Pferdeshow in der Schleyerhalle gastiert. Kenzie Dysli, dank der Ostwind-Kinofilme und dank ihrer Kurse ein Star in der Pferdeszene, wird im März 2020 am Neckar die Cavalluna-Show „Legende der Wüste“ präsentieren. Apassionata-Mitgründer Peter Massine dagegen will sich, so wurde am Montag mitgeteilt, mit seiner Produktion aus der Pferde-Tour zurückziehen.

Über die finanzielle Vereinbarung erfährt man nichts

Über die finanziellen Vereinbarungen zur Einigung war nichts zu erfahren. Im vergangenen Jahr war aus Apassionata, dem zweiten Unternehmen mit diesem Namen, Cavalluna geworden. Johannes Mock-O’Hara, der Chef von Cavalluna, erklärte: „Wie wir zukünftig mit dem Namen Apassionata umgehen, lassen wir uns noch offen.“ An dem Namen Cavalluna, der sich in kurzer Zeit gut eingeführt habe, werde man festhalten.