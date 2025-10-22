Rechtsruck: Die CDU tut sich schwer mit der AfD

Thüringens frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht könnte viel berichten über den Umgang mit der AfD. Doch bei ihrem Besuch in Ostfildern fand das Thema kein Interesse.
Christine Lieberknecht hat das schon einmal mitgemacht. Die ersten 30 Jahre ihres Lebens verbrachte die frühere Ministerpräsidentin von Thüringen in der DDR. Dort habe sie „erlebt, wenn Menschen ihrer Regierung immer weniger vertrauen“. Die inzwischen 67-Jährige steht am Dienstagabend in der Verkaufshalle eines Autohauses in Ostfildern (Kreis Esslingen), wohin sie die örtliche CDU zusammen mit dem Evangelischen Arbeitskreis der Partei und der CDU-Arbeitnehmerschaft eingeladen hat. Deren Kreisvorsitzender Manfred Benedikter hat der Veranstaltung den Titel „Neuer Antrieb im Politikwechsel“ gegeben. Erfolge erkennt Lieberknecht, die von 2009 bis 2014 als Ministerpräsidentin in Erfurt amtierte, bei der Eindämmung der illegalen Migration.