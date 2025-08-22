Rechtsradikale Sticker in Walheim: „Ich hoffe, jemand hat die Täter gesehen“ – Anzeige wegen Nazi-Aufklebern

Am Bahnhof in Walheim (Kreis Ludwigsburg) wurden zuletzt mehrfach Sticker mit rechtsradikalen Parolen und Symbolen angebracht. Die Gemeinde will das nicht tatenlos hinnehmen.
Die geplante Klärschlammverbrennungsanlage der EnBW und die Kritik der Gemeinde daran ist gerade das alles überstrahlende Thema in Walheim. Doch im Schatten davon muss sich die kleine Kommune mit einem völlig anderen Ärgernis herumschlagen: am Bahnhof sind zuletzt mehrfach Sticker mit rechtsradikalen Symbolen und Slogans angebracht worden. Der Bürgermeister Christoph Herre ist vor wenigen Tagen in die Offensive gegangen und hat auf seinem Instagram-Kanal auf das Problem hingewiesen.