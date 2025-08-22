Rechtsradikale Sticker in Walheim: „Ich hoffe, jemand hat die Täter gesehen“ – Anzeige wegen Nazi-Aufklebern

Am Bahnhof in Walheim (Kreis Ludwigsburg) wurden zuletzt mehrfach Sticker mit rechtsradikalen Parolen und Symbolen angebracht. Die Gemeinde will das nicht tatenlos hinnehmen.

Die geplante Klärschlammverbrennungsanlage der EnBW und die Kritik der Gemeinde daran ist gerade das alles überstrahlende Thema in Walheim. Doch im Schatten davon muss sich die kleine Kommune mit einem völlig anderen Ärgernis herumschlagen: am Bahnhof sind zuletzt mehrfach Sticker mit rechtsradikalen Symbolen und Slogans angebracht worden. Der Bürgermeister Christoph Herre ist vor wenigen Tagen in die Offensive gegangen und hat auf seinem Instagram-Kanal auf das Problem hingewiesen.

„Das hat Ende Juli angefangen“, sagt Chiara Frischknecht, die das Bau- und Ordnungsamt der Kommune leitet. Damals seien drei einschlägige Aufkleber entdeckt und anschließend vom Bauhof entfernt worden. „Dann ist es aber nochmal passiert“, berichtet Frischknecht. Man habe Anzeige bei der Polizei erstattet, aber auch im Amtsblatt einen Aufruf gestartet. „Wenn Sie beobachten, dass solche Aufkleber angebracht werden, oder Ihnen entsprechende Vorfälle auffallen, melden Sie dies bitte umgehend an die Gemeindeverwaltung oder direkt an die Polizei“, heißt es in der Notiz in dem Mitteilungsorgan.

Bürgermeister Christoph Herre hat auf das Problem mit den Stickern über seinen Instagram-Kanal hingewiesen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Sticker mit Slogans wie „NS-Zone“

„Ich hoffe, dass jemand die Täter gesehen hat“, sagt Frischknecht. Es handele sich bei all dem um eine Straftat. Zu sehen sei auf den Stickern eine schwarz-weiß-rote Reichsflagge, ein vor allem in der rechtsextremen Szene weit verbreitetes Symbol. Dazu seien beispielsweise Slogans wie „NS-Zone“ und „Kein Verbot für schwarz-weiß-rot“ zu lesen oder auch ein Hakenkreuz abgebildet. Einer bestimmten Partei seien die Sticker nicht zuzuordnen.

Sie arbeite mittlerweile seit zweieinhalb Jahren im Walheimer Rathaus, sagt Chiara Frischknecht. Und sie wisse in der Zeit von keinen vergleichbaren Vorkommnissen. Zu den Tätern habe man bislang keine Hinweise. Da der Bahnhof ein Ort der Durchreise sei, könne der Verantwortliche auch von außerhalb kommen, erklärt sie.

Den Tätern droht eine Geld- oder eine Haftstrafe

Die Polizei tappt bei dem Fall ebenfalls noch im Dunkeln. „Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täterschaft“, konstatiert Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Präsidiums in Ludwigsburg. Wer auch immer die Sticker aufklebt, scheint sich aber auf den Walheimer Bahnhof zu konzentrieren und aktuell nur dort sein Unwesen zu treiben. Dem Staatsschutz seien „keine ähnliche Fälle für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bekannt“, berichtet nämlich Schächtele.

Die Polizeisprecherin erklärt ferner, dass das Drucken solcher Sticker nicht strafbar sei, sehr wohl aber ihre Verbreitung, beispielsweise im öffentlichen Raum. Die Täter machten sich dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen schuldig. Ein Vergehen, das laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet wird.