Rechtspopulisten treffen sich: Wie wird der Samstag mit dem „Bürgergipfel“ in der Liederhalle?

1 Die Liederhalle ist für den „Bürgergipfel“ angemietet. Das stößt in der Stadt auf Kritik. / Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Veranstaltung namens „Bürgergipfel“ soll am 9. September in der Liederhalle tagen. Dagegen regt sich Widerstand in der Stadt. Unterdessen wehrt sich der OB Frank Nopper gegen Vorwürfe des Stadtrats Luigi Pantisano.











Link kopiert



Was wird am 9. September rund um die Liederhalle los sein, wenn dort ein Treffen namens „Bürgergipfel“ stattfindet? Auf der Rednerliste stehen einige prominente Namen, die man im politischen rechten und rechtspopulistischen Spektrum verorten kann. Initiator ist der Unternehmer Oliver Gorus, er betreibt den Blog „Der Sandwirt“. Der Initiator nennt die Referierenden an dem Tag „Freiheitliche“. Das Team des Bürgergipfels habe die Rednerinnen und Redner „auch genau deswegen gezielt ausgewählt, damit Extremisten von links und rechts möglichst nicht angezogen werden“, so Gorus.