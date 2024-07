1 Bei acht Prozent der Deutschen findet sich ein sehr starker Grad an Rechtspopulismus, bei elf Prozent ein starker. Foto: dpa/Stefan Sauer

Die AfD ist in Umfragen bundesweit im Aufwind. Nun zeigt eine Studie der Universität Hohenheim: Die Interessen der Partei spiegeln sich im Weltbild vieler Menschen wider.











. Ein Fünftel der Deutschen (19 Prozent) hat laut einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim ein geschlossenes rechtspopulistisches Weltbild. In der AfD-Anhängerschaft seien es 84 Prozent, bei den Grünen ein Prozent, sagte der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider laut Mitteilung am Mittwoch in Stuttgart.