1 Ladendiebstahl ist ein Massendelikt – immer mehr Täter gehen organisiert vor, der Handel kommt kaum dagegen an. Foto: dpa/J.-P. Strobel

Die Zahl der Ladendiebstähle in Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr den höchsten Wert seit 2005 erreicht. Bestraft wird allerdings kaum ein Täter. Händler berichten über dreiste Banden und hilflose Ermittler.











Keiner schaut gerade her im Supermarkt – ein paar Süßigkeiten verschwinden schnell in der Tasche. Solche Fälle von Ladendiebstahl gibt es natürlich, doch die Täter gehen immer häufiger professionell und organisiert vor. Kleines Beispiel gefällig? Da wäre etwa der 44-Jährige, der vor einigen Tagen in Eislingen (Landkreis Göppingen) mit zwei präparierten Taschen einen Elektronikmarkt betrat, um möglichst ohne Alarm Spielkonsolen unbezahlt aus dem Geschäft zu schmuggeln. Zeugen beobachteten ihn allerdings dabei. Dieser Täter ließ sich immerhin festhalten und der Polizei übergeben. Viele reagieren aber auch gewalttätig, wenn sie erwischt werden.