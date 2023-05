Razzia in Hooligan-Szene - Drei Festnahmen im Erzgebirge

1 Polizeibeamte führen in Leipzig eine Razzia durch. Foto: Jan Woitas/dpa

Im Erzgebirge ist eine offensichtlich neue kriminelle Vereinigung das Ziel einer Razzia. Der «Starken Jugend» sollen auch Rechtsextreme angehören. Es soll auch Verbindungen zu einem Drittliga-Club geben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dresden - Bei Durchsuchungen im radikalen Fußball-Fanmilieu hat die Sonderkommission Rechtsextremismus im Erzgebirge drei Beschuldigte festgenommen. Insgesamt werde gegen 34 Personen im Alter von 17 bis 23 Jahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen mit. Durchsucht wurden am Mittwoch demnach Objekte von fünf Beschuldigten in verschiedenen Orten - darunter nach LKA-Angaben in der Region Stollberg, Johanngeorgenstadt und Aue.