Rechtsextremer Parteigründer: Jean-Marie Le Pen im Alter von 96 Jahren gestorben

Der französische rechtsextreme Parteigründer Jean-Marie Le Pen ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 96 Jahren im Kreise seiner Angehörigen gestorben, teilte seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Gründer und langjährige Chef der rechtsextremen Partei Front National (heute Rassemblement National) war vor wenigen Wochen in ein Pflegeheim im Pariser Vorort Garches gebracht worden.

Le Pen hatte Aufsehen erregt, als er 2002 überraschend gegen den Konservativen Jacques Chirac in die Stichwahl der Präsidentschaftswahl gekommen war. Der mehrfach wegen Rassismus und Antisemitismus verurteilte Politiker war 2015 auf Betreiben seiner Tochter Marine Le Pen aus der Partei ausgeschlossen worden. Marine Le Pen will bei der nächsten Präsidentschaftswahl zum vierten Mal kandidieren. Sie hielt sich in den vergangenen Tagen auf der französischen Insel Mayotte im Indischen Ozean auf.