1 In der Region Stuttgart sind die als Graue Wölfe bekannten türkischen Rechtsextremisten besonders aktiv. Das Bild zeigt eine ihrer Demonstrationen in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: SDM//Werner

Der Esslinger Verein türkischer Arbeitnehmer gehört dem rechtsextrem-nationalistischen Netzwerk an. Bis Ende 2022 hat er städtische Zuschüsse kassiert. Am Sonntag veranstaltet er ein Konzert in Ebersbach.











Mit der Strähne über der Stirn, gepflegtem Vollbart, hypnotischem Latin-Lover-Blick, offenem Hemdkragen und schwarzer Weste hätte er wunderbar in Dieter Thomas Hecks Hitparade gepasst. Ahmet Safak ist jedoch ein Schlagerbarde, der auch beim baden-württembergischen Verfassungsschutz mit großem Interesse und wenig Begeisterung gehört wird. Der 1962 in Istanbul geborene Künstler trete „seit vielen Jahren regelmäßig auf Konzerten der ADÜTDF in Baden-Württemberg auf“, teilen die Verfassungsschützer auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die ADÜTDF ist ein Dachverband türkischer Vereine in Deutschland, die eines eint: ihre rechtsextrem-nationalistische Gesinnung. Bekannt sind ihre Mitglieder als „Graue Wölfe“.