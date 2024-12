Rechtschreibfehler und verpixelte Bilder: Qualität von Taylor Swifts „The Eras Tourbook“ sorgt für Aufruhr im Netz

Pop-Ikone Taylor Swift hat ein eigenes Buch zu ihrer „The Eras Tour“ herausgegeben. Seit dem 29. November können Fans den Bildband exklusiv beim Einzelhändler Target für 40 US-Dollar erwerben. Die Resonanz der „Swifties“, wie sich ihre treue Fangemeinde nennt, ist überwältigend: Binnen einer Woche wurden bereits 814.000 Exemplare verkauft.

Damit schlägt die Musikerin die Verkaufszahlen der Prinz Harry-Biografie „Spare“ und reiht sich hinter dem Buch „A Promised Land“ von Barack Obama ein, wie das Marktforschungsinstitut Circana berichtete. Und das, obwohl das „The Eras Tour Book“ weder beim Onlinehändler Amazon noch in Buchläden erhältlich ist.

Doch nicht nur wegen des rasanten Verkaufsstarts ist Swifts Buch im Gespräch: Fans, die das Bildbuch erworben haben, wurden beim Durchblättern stutzig. In den sozialen Medien häufen sich Berichte über Rechtschreib- und Tippfehler sowie technische Mängel. Swifts Entscheidung, das Buch ohne Verleger herauszugeben, machte sich offenbar an der Qualität bemerkbar.

Unscharfe Bilder und unglückliches Design

So seien Bilder teilweise unscharf oder verpixelt. Auf manchen Seiten sei die Sängerin unglücklich in die Buchfalte gerutscht, Überschriften auf Doppelseiten seien abgeschnitten, und bei Songtiteln würden Buchstaben fehlen, kritisieren die Fans im Netz. Aufgrund dessen haben sie dem Bildband scherzhaft einen neuen Titel verliehen: „The Errors Tour Book“.

Die „The Eras Tour“ ist ein Milliardenprojekt

Trotz der Kritik an ihrem Bildband bleibt die „The Eras Tour“ ein globales Phänomen. Im März 2023 startete die Welttournee der US-Amerikanerin, mit Stopps in Gelsenkirchen, Hamburg und München, und steht nun kurz vor dem großen Finale. Am 8. Dezember findet in Vancouver das letzte der 152 Konzerte statt.

Mit elf Millionen verkauften Tickets ist die Tour ein regelrechter Kommerz-Erfolg. Die Zeitschrift „Time“ schätzt, dass die Tour bis Ende 2024 einen Gewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Neben dem „The Eras Tour Book“ gibt es jede Menge Merchandise bis hin zum eigenen Tour-Film. Mit weltweiten Einnahmen von über 260 Millionen US-Dollar gilt er als der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten.