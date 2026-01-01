Rechtsanspruch im Südwesten: Bitte kein Verantwortungs-Pingpong bei der Grundschulbetreuung
Ein Mädchen löst Rechenaufgaben während der Hausaufgabenbetreuung. Foto: Oliver Berg/dpa

Die meisten Fragen zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen sind geklärt. An einem Punkt müssen die Verantwortlichen aber noch Klarheit schaffen, fordert unsere Autorin Bärbel Krauß .

Angesichts der ungewöhnlich komplizierten Vorgeschichte kann man drei Kreuze machen, dass es klappt mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Erstklässler in diesem Jahr. Seit die Finanzfragen zwischen Bund, Land und Kommunen einvernehmlich geklärt sind, ist gewährleistet, dass im neuen Schuljahr erst die Erstklässler, später alle Grundschüler ein Recht auf Betreuung bekommen.

 

Allerdings gibt es noch einen echten Stolperstein. Kein Einvernehmen herrscht bisher im Land, wer die Verantwortung trägt. Klar ist, dass verschiedene Akteure – Land, Städte und Gemeinden als Schulträger und die Landkreise als Träger der Jugendhilfe – gemeinsam gefragt sind und dass die Ordnung der Verantwortlichkeiten wegen der widersinnigen Rechtskonstruktion nicht einfach ist. Klar ist aber auch, dass eine transparente, bürgerfreundliche Organisationsstruktur entstehen muss mit einer gut erreichbaren Anlaufstelle für alle Betroffenen.

Aktuell aber wird Verantwortungs-Pingpong gespielt. Das muss aufhören bevor die Eltern ihre Kinder am 15. März zur Betreuung anmelden. Dass der Staat funktioniert, die Demokratie Vertrauen verdient, erleben Menschen auf kommunaler Ebene. Alle Beteiligten wissen das. Bei diesem Mammutprojekt sollten sie allen Ehrgeiz mobilisieren und zeigen, dass sie in Sachen bürgernahe Organisation zu Bestleistung fähig sind.

 