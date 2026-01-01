Rechtsanspruch im Südwesten: Bitte kein Verantwortungs-Pingpong bei der Grundschulbetreuung

1 Ein Mädchen löst Rechenaufgaben während der Hausaufgabenbetreuung. Foto: Oliver Berg/dpa

Die meisten Fragen zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen sind geklärt. An einem Punkt müssen die Verantwortlichen aber noch Klarheit schaffen, fordert unsere Autorin Bärbel Krauß .











Angesichts der ungewöhnlich komplizierten Vorgeschichte kann man drei Kreuze machen, dass es klappt mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Erstklässler in diesem Jahr. Seit die Finanzfragen zwischen Bund, Land und Kommunen einvernehmlich geklärt sind, ist gewährleistet, dass im neuen Schuljahr erst die Erstklässler, später alle Grundschüler ein Recht auf Betreuung bekommen.